Хладнокровное убийство дочери и трагическая гибель сына: что себе не может простить Владимир Кузьмин

Винит во всем себя.

Рок-музыкант Владимир Кузьмин – отец трех взрослых дочерей, которыми певец очень гордится. Однако не все знают, что у Кузьмина было пятеро детей – и его старшая и дочь и единственный сын погибли совсем молодыми.

С поэтессой Татьяной Артемьевой Кузьмин прожил в браке 8 лет. У пары родилось трое детей. Однако исполнитель оставил семью ради карьеры и многочисленных романов.

У старшей дочери Кузьмина, Елизаветы, был трудный характер.

Девушка увлеклась запрещенными веществами и проводила время в сомнительных компаниях. В 2002 году 25-летняя наследница певца была убита своим же сожителем.

Не сложилась судьба и Степана Кузьмина. Парень любил шумные вечеринки. Во время одной из таких попоек начался пожар – Степан пытался перейти по карнизу к соседям, но сорвался и упал с 18-го этажа.

Впоследствии рокер винил себя в том, что не уделял должного внимания детям – и они росли, как сорняки.