Хитрый тест на логическое мышление: испытайте себя

Слово “логика” в современном мире употребляется в основном в значении “умение правильно рассуждать и приводить верные аргументы”. Однако в прошлом у этого термина было более широкое значение - в первую очередь под ней понимали целую науку. В массовом представлении логика - это “что-то на умном”, кажется, что законы этой дисциплины в состоянии запомнить только высоколобые профессоры в университете. На самом же деле эта наука достаточно понятна и доступна, ее изучают студенты факультетов социологии, истории, математики и т.д. А все потому, что в любой сфере без логики никуда - она учит человека грамотно рассуждать, искать и приводить убедительные аргументы. Тому, кто планирует связать свою жизнь с наукой, она просто необходима. Впрочем, при желании можно изучить основы логики и самостоятельно - только нужно тщательно выбирать источник, чтобы информация, которая в нем содержится, была качественной.

Насколько хорошо у вас с логикой? Проверьте себя с помощью забавного, но хитрого теста, который точно определит, стоит ли вам подтянуть свои познания в этой науке или вы мыслите настолько здраво, что придраться совершенно не к чему.