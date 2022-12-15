Хитрый маневр Хюррем провалился бы: нелепейшая ошибка «Великолепного века»

Особенным моментом в сериале «Великолепный век» является сцена, в которой Хюррем специально меняет веру в присутствии Сулеймана. При этом в самом начале своего пребывания в гареме она свято чтила христианские традиции и даже прятала крестик в постели. Таким образом, хитрая наложница надеется завоевать расположение султана. И христианка Александра становится мусульманкой Хюррем. Позже она учит этому же Эфсун, чтобы та покорила Мустафу.

Однако в реальной Османской империи такое поведение наложницы было недопустимо. Девушкам меняли веру и давали другие имена сразу после попадания в гарем. Более того, их личные вещи досматривались и изымались — и крестик бы не пропустили. У наложниц точно не было возможности добровольно принять ислам в нужный для себя момент и получить имя лично от султана.

Была в сериале и другая историческая оплошность. Сафие и Кесем-султан любили появляться на людях в изысканных коронах, украшенных драгоценностями. Однако на самом деле они носили довольно скромные головные уборы — это был высокий хотоз, обшитый тканью. Только султанши, родившие наследников-мальчиков, могли украсить такие короны камнями.