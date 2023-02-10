Хирурги отрезают по кусочку: россияне в ужасе от состояния Джейн Фонды

Состояние известной актрисы Джейн Фонды оставляет желать лучшего. Звезда экрана давно находится между жизнью и смертью. Всему виной стал страшный недуг, который никак не хочет покидать знаменитость.

Впервые у Фонды диагностировали онкологию в 2010 году — тогда это был рак груди. Лечение дало свои плоды, но не успела артистка выдохнуть, как услышала новый диагноз «рак губы». Поборов и его, Джейн узнала о другой беде — неходжкинской лимфоме.

По словам актрисы, теперь хирурги вынуждены отрезать от нее по кусочку. Кроме того, Фонда признается, что причина ее несчастий в том, что она всю жизнь любила принимать солнечные ванны и совсем не берегла себя.

Несмотря на большие проблемы со здоровьем, звезда не поставила карьеру на паузу. Напротив, Фонда начала работать еще активнее, чем прежде. Например, в прошлом году она засветилась сразу в трех проектах, чего раньше, как отметила знаменитость, никогда не было.