Хилькевич в одночасье стала изгоем в мире шоу-бизнеса: вот что стряслось

Участие в шоу «Выжить в Дубае» не прошло для Анны Хилькевич бесследно. Если актриса хотела стать более популярной, то ее план с треском провалился. Теперь в мире шоу-бизнеса звезда «Универа» — настоящий изгой.

На проекте артистка поссорилась с Павлом Мамаевым, обвинив его в давлении на остальных участников и в навязывании им своего мнения. Однако блондинку не поддержали. Многие встали на сторону спортсмена, поэтому теперь у Хилькевич довольно непростые отношения с коллегами по реалити.

Сомнений в этом не осталось после того, как участники впервые после завершения съемок решили встретиться на ужине в ресторане. И вряд ли можно назвать совпадением то, что на дружескую посиделку Хилькевич не позвали.

К тому же в соцсетях Ольга Серябкина опубликовала видео, в кадрах которого приятели отпускали колкие шуточки в адрес актрисы, удивляясь ее отсутствию на этой встрече. Ролик дошел до персоны нон грата, и Анна едко ответила на нападки в свой адрес.

Хилькевич заметила, что так называемые друзья потеряли ее на ужине, на который даже не позвали. В любом случае Анна уточнила, что обиду на своих коллег не держит, поскольку никто из них никогда не был ей настоящим другом.