Харламова женили на известной актрисе: все произошло еще в конце лета

Перемены в личной жизни резидента Comedy Club снова оказались в новостях. На этот раз Гарика Харламова «женили» на известной актрисе, и речь не о его бывшей пассии Кристине Асмус. Избранница юмориста продемонстрировала подписчикам в соцсетях свой образ в свадебном платье.

Катерина Ковальчук тем самым запустила слухи о том, что ее роман с Харламовым, завязавшийся на съемках, вышел на новый уровень. В ролике она предстала в образе сказочной блондинки в длинном подвенечном наряде.

В этом платье актриса пробегает в природном коридоре из растений — в типичном месте для свадебных фотосессий. Причем, как выяснилось, в невесту Ковальчук перевоплотилась еще несколько месяцев назад.

«Все было в конце лета, но пока не могу рассказать», — заинтриговала она фолловеров.

Пока актриса не дает никаких комментариев о таинственном событии, как и Харламов. Хотя ранее комик неоднократно заявлял, что после двух тяжелых разводов спешить в ЗАГС больше не намерен.