Харламов официально называет Гузееву тещей: комик на седьмом небе от счастья

У Гарика Харламова и Ларисы Гузеевой богатая совместная история. В своих юмористических шоу комик то и дело проходился по программе «Давай поженимся!» и по ее бессменной ведущей. Звезда «Жестокого романса» даже признавалась, что коллега ее «просто задолбал». Однако Харламов не собирается сдаваться.

На этот раз юморист опубликовал в соцсетях эффектный портрет, на котором запечатлена молодая Гузеева. Бульдог Харламов попросил подписчиков придумать лучшее название для полотна и пообещал им за это «какой-нибудь приз». На этот раз объект его насмешек не смолчал.

Лариса Гузеева опубликовала остроумную «ответку». В своем личном блоге ведущая разместила «модернизированную» картину, добавив к своему изображению рога, хвост черта и виллы.