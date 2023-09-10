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Харламов официально называет Гузееву тещей: комик на седьмом небе от счастья

10 сентября 2023 07:45
Харламов официально называет Гузееву тещей: комик на седьмом небе от счастья

Поклонники подозревают звезд в особых отношениях.

У Гарика Харламова и Ларисы Гузеевой богатая совместная история. В своих юмористических шоу комик то и дело проходился по программе «Давай поженимся!» и по ее бессменной ведущей. Звезда «Жестокого романса» даже признавалась, что коллега ее «просто задолбал». Однако Харламов не собирается сдаваться.

На этот раз юморист опубликовал в соцсетях эффектный портрет, на котором запечатлена молодая Гузеева. Бульдог Харламов попросил подписчиков придумать лучшее название для полотна и пообещал им за это «какой-нибудь приз». На этот раз объект его насмешек не смолчал.

Лариса Гузеева опубликовала остроумную «ответку». В своем личном блоге ведущая разместила «модернизированную» картину, добавив к своему изображению рога, хвост черта и виллы.

«Гарик, у этой картины может быть только одно единственное название — „ТЕЩА“», — прокомментировала публикацию звезда.

Фото: Legion-Media, Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com, кадр из программы "Давай поженимся!"
Алла Новикова
Алла Новикова
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