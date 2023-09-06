Ханде Эрчел ее ненавидит: новой королевой турецких сериалов называют эту красавицу

Ханде Эрчел вынуждена бороться за место под солнцем с другими красотками турецкого кинематографа. Большинство из них звезда сериала «Постучись в мою дверь» оставила с носом. Но одну из своих соперниц обойти так и не сумела.

Свою карьеру брюнетка начинала одновременно с Демет Оздемир. У артисток схожий типаж внешности — сравнений было не избежать. Экранной возлюбленной Керема Бюрсина удалось вырваться вперед, но, как оказалось, ненадолго.

Все чаще Оздемир называют новой королевой турецких сериалов, за что заклятая подруга ее ненавидит. Эрчел сошла с дистанции, взяв небольшой творческий отпуск. И пока Ханде бездельничает, Демет становится все более популярной.

Режиссеры и продюсеры осыпают ее новыми предложениями — количество проектов с участием знаменитости растет как на дрожжах. И важно, что в каждом из них красавица предстает в новом ярком образе, поэтому не успевает надоесть капризному зрителю.