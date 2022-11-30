Халатность ужаснет: страшная случайность приблизила гибель звезды «Гаража»

Вячеслав Невинный сыграл в большом количестве популярных фильмов и смог добиться зрительской любви. На экране актер всегда был разным, за что его особенно ценили режиссеры.

Однако в 90-е годы талантливый артист не смог избежать печальной участи, которая настигла многих его коллег. Невинный стал менее востребованным и отчасти потому, что сам отказывался от съемок в проектах, которые считал низкосортными. К тому же состояние его здоровья оставляло желать лучшего.

У звезды «Гаража» развился сахарный диабет, но его гибель приблизило не только это. Во время одного из спектаклей актер прямо на сцене провалился в люк. В результате ужасающей халатности он получил серьезные травмы, из-за которых был вынужден ходить с палочкой.

Из-за страшной болезни знаменитости пришлось удалить стопы на обеих ногах, из-за чего он очень переживал. Больше всего Невинного мучало вовсе не то, что он стал инвалидом, а то, что не мог вернуться на сцену любимого театра.