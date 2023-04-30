Хадид не у дел: титул самой красивой женщины планеты заполучила известная блондинка

Еще несколько лет назад Белла Хадид была признана самой красивой женщиной в мире с точки зрения математики. Ученый Джулиан Де Сильва из Великобритании соотнес лица звезд со всего мира с правилом золотого сечения и вручил первое место звезде подиумов. Однако не так давно другая знаменитость сместила Хадид с пьедестала.

По данным исследователя, звезда сериала «Убивая Еву» Джоди Комер наиболее приближена к золотому сечению: ее внешность соответствует математической модели на 94,52%. Хадид же может похвастаться всего лишь 94,35%. При этом исследователь отдельно оценил еще и нос артистки, который идеален на 98,7%.

Также в список попали Зендея, Бейонсе и Ариана Гранде. Их лица соответствуют золотому сечению на 94,37%, 92,44% и 91,81% соответственно. Помимо этого, в списке можно увидеть Тейлор Свифт и Ким Кардашьян, но их внешность уже значительно далека от математического идеала.

Отметим, что Джулиан Де Сильва уже несколько лет подряд оценивает успешных женщин. Он внимательно изучает их внешность и выносит свой вердикт, но сами звезды никогда не комментируют его исследования.