Хабенского и Машкова сдвинули: два актера, которые стали лучшими по мнению российской молодежи

Социологи провели ежегодный опрос и узнали, каких российских актеров больше всего любят зрители. Первая тройка осталась той же, что и в 2022-м, но молодые люди с этим не согласны. Они выбрали для себя других кумиров.

По данным ВЦИОМ, среди всех опрошенных граждан самыми популярными артистами стали Константин Хабенский, Сергей Безруков и Владимир Машков. Худрук МХТ имени Чехова набрал 12% голосов респондентов, а два его главных конкурента — по 11%. Далее, как и в прошлом году, следует Сергей Бурунов, но разрыв между ним и Машковым сильно увеличился. В этом году официальный голос ДиКаприо выбрали всего 6% зрителей.

Стоит отметить, что у молодежи до 24 лет Бурунов оказался гораздо популярнее — его имя называл каждый пятый из опрошенных. Обошли его Александр Петров и Павел Прилучный. Исполнителя главной роли в фильме «Т-34» выбрали 26% молодых людей, а звезду «Закрытой школы» — 21% респондентов.