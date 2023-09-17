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Хабенский запятнал репутацию: новых «Бременских музыкантов» разнесли еще до выхода

17 сентября 2023 14:30
Хабенский запятнал репутацию: новых «Бременских музыкантов» разнесли еще до выхода

Зрители не в восторге от грядущей премьеры.

В Сети появился первый трейлер фильма «Бременские музыканты», который планируют выпустить в прокат во время новогодних праздников. Вопреки ожиданиям создателей, публика приняла эту новость негативно. От очередного ремейка советского мультипликационного хита люди остались не в восторге.

Если картина о Чебурашке имела в России огромный успех, то новая лента Алексея Нужного вызывает опасение. В отличие от миловидного персонажа, знаменитые Осел, Пес, Кот и Петух выглядят, мягко говоря, пугающе.

Не спасает даже звездный актерский состав: Константин Хабенский в роли сыщика, Сергей Бурунов в качестве короля и атаманша Мария Аронова. Все внимание к себе притягивают костюмы, в которых играют те самые бременские музыканты. В Сети уже появилось много отрицательных отзывов.

«Халтура», «Какие страшные звери», «Куда мы катимся?» — пишут разочарованные пользователи под роликом.

Хабенский запятнал репутацию: новых «Бременских музыкантов» разнесли еще до выхода
Фото: Legion-Media, кадр из фильма "Бременские музыканты" (2023)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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