Хабенский запятнал репутацию: новых «Бременских музыкантов» разнесли еще до выхода

В Сети появился первый трейлер фильма «Бременские музыканты», который планируют выпустить в прокат во время новогодних праздников. Вопреки ожиданиям создателей, публика приняла эту новость негативно. От очередного ремейка советского мультипликационного хита люди остались не в восторге.

Если картина о Чебурашке имела в России огромный успех, то новая лента Алексея Нужного вызывает опасение. В отличие от миловидного персонажа, знаменитые Осел, Пес, Кот и Петух выглядят, мягко говоря, пугающе.

Не спасает даже звездный актерский состав: Константин Хабенский в роли сыщика, Сергей Бурунов в качестве короля и атаманша Мария Аронова. Все внимание к себе притягивают костюмы, в которых играют те самые бременские музыканты. В Сети уже появилось много отрицательных отзывов.