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Киноафиша Статьи Гусева как огня избегала Безрукова после «Бригады»: причина вас удивит

Гусева как огня избегала Безрукова после «Бригады»: причина вас удивит

25 декабря 2022 15:00
Гусева как огня избегала Безрукова после «Бригады»: причина вас удивит

Пустые слухи чуть не разрушили счастливую семью.

Криминальный сериал «Бригада» сложно представить без яркой возлюбленной главного героя. Ее исполнила талантливая актриса Екатерина Гусева, которая в какой-то момент хотела откреститься от участия в этом проекте.

Поначалу режиссёра совсем не устраивала игра артистки. Казалось, что она никак не может вжиться в роль любимой женщины Саши Белого. Позже актриса все таки смогла передать чувства и эмоции девушки бандита, но это привело к неожиданному повороту.

Екатерина стала отказываться от участия в съемках с Безруковым.

Некрытое могли посчитать это результатом конфликта между актерами. Но все оказалось сложнее.

В прессе стали появляться слухи, что у молодых звёзд кинематографа завязался роман. Чтобы опровергнуть эти сплетни, Гусевой пришлось раскрыть имя мужа. Лишь после этого заявления пустые разговоры закончились.

Фото: кадры из сериала "Бригада" (2002)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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