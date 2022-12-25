Гусева как огня избегала Безрукова после «Бригады»: причина вас удивит

Криминальный сериал «Бригада» сложно представить без яркой возлюбленной главного героя. Ее исполнила талантливая актриса Екатерина Гусева, которая в какой-то момент хотела откреститься от участия в этом проекте.

Поначалу режиссёра совсем не устраивала игра артистки. Казалось, что она никак не может вжиться в роль любимой женщины Саши Белого. Позже актриса все таки смогла передать чувства и эмоции девушки бандита, но это привело к неожиданному повороту.

Екатерина стала отказываться от участия в съемках с Безруковым.

Некрытое могли посчитать это результатом конфликта между актерами. Но все оказалось сложнее.

В прессе стали появляться слухи, что у молодых звёзд кинематографа завязался роман. Чтобы опровергнуть эти сплетни, Гусевой пришлось раскрыть имя мужа. Лишь после этого заявления пустые разговоры закончились.