Гурченко могли похоронить еще в 90-е: вот кто чуть не убил актрису

Людмила Гурченко за годы карьеры снялась во множестве фильмов. Многие из них стали хитами, другие же публика не оценила высоко. Однако мало кто из поклонников знает, что на съемках одной из картин артистка едва не лишилась жизни.

Трагичный инцидент произошел во время работы над комедией «Моя морячка» Анатолия Эйрамджана. Постановщик был известен среди коллег тем, что любил экономить на фильмах, стараясь потратить как можно меньше денег. В этот же раз он решил часть эпизодов снимать на Цветном бульваре в Московском цирке.

В необходимой сцене должна была участвовать Людмила Гурченко. По указанию постановщика она встала в центре арены и уже приготовилась играть свою роль, как услышала угрожающий крик «Берегись!». И в эту же секунду рядом с Гурченко упал многокилограммовый мешок с песком, который был противовесом и висел под куполом.

Груз никак не навредил артистке лишь по счастливой случайности. Если бы он упал немного в другой стороне, то знаменитость мгновенно лишилась бы жизни. Гурченко первые минуты просидела с закрытым лицом у бортика, а после пришла в себя и продолжила работу.

Артистка старалась никогда не комментировать эпизод, едва не стоивший ей жизни. Однако после съемок в «Моей морячке» Гурченко практически не сотрудничала с Эйрамджаном и не снималась в его фильмах.