Гундарева увела из семьи известного актера: даже не догадаетесь, о ком речь

Наталья Гундарева прославилась как одна из самых талантливых и красивых актрис страны. Миллионы поклонников мечтали с ней познакомиться, однако она предпочла построить свою личную жизнь с коллегой.

Так, во время репетиций в театре Маяковского Гундарева познакомилась с Сергеем Насибовым, который был на 10 лет старше. Первое время артисты скрывали свой роман, так как оба были женаты, однако во время очередных гастролей поселились в одном номере.

Вернувшись домой, Насибов сразу же отправился к жене Екатерине Дуровой, которая в то время воспитывала их общую дочь. С порога артист признался в неверности и ушел к новой избраннице. Гундарева тоже рассталась со своим супругом Виктором Корешковым.

Но бурному роману не суждено было оказаться долгим. Как позднее признавался Насибов, они регулярно ссорились, а артистка нередко выкидывала его вещи из квартиры. И спустя три года они разошлись, а через некоторое время артист эмигрировал в США.

По словам Насибова, ему так и не удалось испытать такую же сильную любовь. Всю жизнь он вспоминал отношения с Гундаревой и признавался, что именно он виноват в их расставании.