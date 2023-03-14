Гулял от редкой красавицы: чьи похождения легли в основу фильма «Зимняя вишня»

Фильм «Зимняя вишня» сразу полюбился зрителям. Сценарист картины Владимир Валуцкий уверял, что все герои вымышлены, а любое совпадение с реальностью лишь случайность. Как оказалось, он лукавил.

На самом деле в основу картины легли события из личной жизни самого Валуцкого. На протяжении долгих 14 лет он изменял своей красавице-жене Алле Демидовой.

Любовницей сценариста стала актриса Надежда Репина. Возлюбленные познакомились, когда оба были в отношениях, поэтому встречались тайно. Валуцкий уверял артистку, что вот-вот расстанется с супругой, но эти обещания не имели с действительностью ничего общего.

Тем временем брак Репиной с Андреем Разумовским дал трещину: устав от нескончаемого вранья, супруг артистки ушел. Тогда она надеялась, что Валуцкий наконец-то сделает ей предложение, но тот не спешил.

Чтобы заставить любимого ревновать, знаменитость закрутила роман с иностранцем, однако план сработал лишь наполовину. Сценарист действительно обещал жениться, но слова своего не сдержал. Бросив итальянца, Репина осталась в гордом одиночестве, а Валуцкий жил с Демидовой до самой своей смерти в апреле 2015-го.