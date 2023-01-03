Губы с лица пропали: сегодня красавица-блондинка из «Без ума от тебя» ужаснет любого

Хелен Хант прославилась яркой ролью в ситкоме «Без ума от тебя», где сыграла Джейми. В 90-е она являлась самой высокооплачиваемой актрисой США. Успех ситкома вывел Хант в ранг суперзвезд Голливуда. В 1996 году она получила премию «Оскар» за роль в фильме «Лучше не бывает». Затем последовал триумф в нашумевшей ленте «Чего хотят женщины», где партнером Хелен стал Мэл Гибсон. Затем талантливая артистка появилась во множестве успешных сериалов.

Увы, но с годами ее внешность стала практически неузнаваемой. Нужно хорошенько присмотреться, чтобы увидеть в нынешней Хелен Хант ту очаровательную Джейми. Когда-то актриса заявляла, что будет стареть естественно. Но общественное давление и повсеместный культ молодости сыграли свою роль — Хант все-таки легла под нож хирурга. Сегодня 59-летняя артистка выглядит на 10 лет старше своих лет. Ее черты изменились, лицо превратилось в застывшую маску, а губы будто вообще исчезли.

Пользователи Сети массово негодуют из-за внешности своей любимицы: «Совсем другой человек! Потеряла свою индивидуальность!», «Я ее не узнала. Ужас какой-то», «На себя не похожа».