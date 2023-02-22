Губки бантиком, бровки домиком: какой была Джессика Флетчер из «Она написала убийство» в юности

Анджела Лэнсбери прославилась на весь мир после выхода культового сериала «Она написала убийство». В это время актриса была уже в зрелом возрасте, поэтому мало кто знает, как она выглядела в юные годы.

Будущая Джессика Флетчер начала свою карьеру в 18 лет. Анджела появилась в психологической драме «Газовый свет» с Ингрид Бергман. Лэнсбери досталась роль служанки главной героини. Следующей работой актрисы стала экранизация романа Оскара Уайлда «Портрет Дориана Грея», где Анджела сыграла Сибил Вейн. Обе роли прославили артистку на всю Америку и вывели ее в ранг самых перспективных актрис нового поколения.

В той юной Лэнсбери едва узнается легендарная Джессика Флетчер. У Анджелы были детские черты: кудрявые светлые волосы, пухлые щеки, большие глаза и губки бантиком. Лэнсбери долго не устраивало, что режиссеры не дают ей главные роли. Героини актрисы лишь оттеняли ключевых персонажей и играли с ней ними на контрасте. Звездный час для Анджелы настал, когда она приступила к роли Джессики Флетчер. Сериал «Она написала убийство» прогремел на весь мир и сделал Лэнсбери суперзвездой.