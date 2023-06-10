Губерниев выставил Бузову в невыгодном свете: от смеха удержаться невозможно

В столице продолжаются различные мероприятия, посвященные столетию московского спорта. Так, недавно прошел забег, который по праву может считаться звездным. Ведь на него собралось столько известных личностей, что и не сосчитать. В числе приглашенных были и звезды спорта: Алина Загитова, Камила Валиева и Софья Акатьева. Засветился там также Дмитрий Губерниев. А вот полной неожиданностью для всех стало появление Ольги Бузовой.

Известная исполнительница в этот раз покоряла не только своими вокальными данными и эпатажными выходками. Она также выступила с небольшой речью, в которой рассказала, какую роль в ее жизни играет спорт. По словам Ольги, это едва ли не самое важное для нее, ведь спорт дает здоровье и энергию. Но одними словами певица не отделалась. Доказать их делом предложил Дмитрий Губерниев, и знаменитости отправились на беговую дорожку. Что примечательно, Ольга все-таки победила в этом забеге Дмитрия.

И, видимо, эта победа знаменитости ему очень не понравилась. Настолько, что он начал выставлять в своих соцсетях карикатурное изображение Бузовой, которое он взял с забега. На фото Ольга изображена в виде гигантской фигуры, которая гонится за Губерниевым. Теперь фолловеры гадают, чем же ответит на такую шутку Бузова: обиделась ли она на Дмитрия или ей на самом деле абсолютно все равно.