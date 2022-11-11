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Грязная оборванка в обносках: фото сестры Джорджа Клуни повергнет вас в шок

11 ноября 2022 11:30
Грязная оборванка в обносках: фото сестры Джорджа Клуни повергнет вас в шок

Родственница знаменитости не имеет ничего общего со своим звездным братом.

Джордж Клуни известен не только своим талантом, но и как один из самых красивых актеров в Голливуде. Он вырос в семье популярного телеведущего Ника Клуни и Нины Брюс, королевы красоты. При этом далеко не все в курсе, что у артиста есть старшая сестра Аделия, которая совсем не похожа на знаменитых родственников.

Аделия решила не продолжать семейную традицию и не связываться с публичностью. Она ведет достаточно скромный образ жизни и никогда не общается с прессой. Лишь изредка в СМИ появляются ее снимки, по которым невозможно определить родство с популярным актером, так как Аделия страдает от лишнего веса и не прикладывает много сил для ухода за собой.

Грязная оборванка в обносках: фото сестры Джорджа Клуни повергнет вас в шок

При этом, судя по архивным фотографиям, в детстве Аделия и Джордж были очень похожи. Однако со временем старшая сестра начала меняться и, вероятно, решила ничего не делать для исправления ситуации.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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