Грязная история: мало кто знает, за что главный «Винни-Пух» СССР Леонов чуть не угодил в тюрьму

В советское время существовала практика «шефства» в театральной среде: известные артисты брали шефство и помогали провинциальным труппам. Актер Евгений Леонов взялся за Донской театр драмы и комедии, расположенный в Ростовской области. На сцене театра Леонов играл старосту деревни в пьесе «Трибунал».

Однако в прессу просочилась информация, что Леонов якобы не играет старосту, а эту роль исполняет вместо него местный актер. Евгения Леонова обвинили, что под видом работы в театре он ездит по округе с «левыми» концертами и зарабатывает на них большие деньги. В 1984 году, когда актер был на гастролях в Сызрани, на него написали донос. Вскоре в газете «Советская культура» появилась разоблачающая статья о Леонове. Актеру грозил суд за подрыв советской экономики.

Но к счастью для Леонова, все обошлось. Обстановка в стране менялась, а в 1986 коммерческие выступления для артистов уже были официально разрешены.