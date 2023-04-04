Грядки их второй дом: топ 3 лучших дачника по знаку Зодиака

Представители этих знаков обожают проводить время за дачными работами.

Совсем скоро начнется дачный сезон. Вереницы любителей копаться в грядках и выращивать богатый урожай потянутся за город. Кто-то, впрочем, уже начал активную подготовку - закупился всем необходимым и посеял первую рассаду. В преддверии дачного периода рассказываем, какие знаки зодиака жить не могут без лопаты, граблей и удобрений.

Телец

Пожалуй, нет ничего удивительного в том, что представителей земной стихии неудержимо тянет копаться в земле. В садово-огородных работах Тельцы находят особую прелесть, наибольшую жизненную гармонию они испытывают, когда заняты на дачном участке.

Больше всего, по наблюдениям астрологов, уроженцам этого знака удаются цветочные клумбы.

Врожденное чутье и вкус позволяют Тельцу безошибочно составить идеальную композицию, которая будет радовать глаз.

Кроме того, представители знака хорошо справляются с оформлением дачного участка - они постоянно придумывают новые способы украсить пространство альпийскими горками, живописными беседками и прочими уголками для отдыха.

Дева

Еще один земной знак, который жить не может без дачи - это Дева. Его представители - настоящие мастера, весь талант которых в полной мере разворачивается именно за городом, рядом с природой.

Оказавшись на даче, Девы не знают ни минуты покоя - постоянно что-то высаживают, пропалывают, окучивают…

Своими руками построить баню, сарай или целый коттедж для этого знака - раз плюнуть.

При этом уроженцы знака не воспринимают все это как работу, для них это настоящий отдых. Походить босиком по зеленой траве, погреться на солнышке, подышать свежим воздухом - разве может быть что-то лучше?

Козерог

Если в жизни Козерога наступает сложный период или ему просто необходимо время для того, чтобы побыть наедине с собой, то он отправляется на дачу. Именно там, в тишине, спокойствии и умиротворении, этот знак черпает силы.

Руки у представителей земной стихии по-настоящему золотые, Козерог без проблем может и ремонт своими силами сделать, и участок привести в такое безупречное состояние, что впору демонстрировать как образец идеальной дачи.

Любые культуры приживаются на участке у Козерога легко и обильно плодоносят. Этот знак с удовольствием ухаживает за посадками, постоянно находится в поисках новых сортов овощей, фруктов, ягод для своей дачной коллекции.