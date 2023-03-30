Грустно все это: посмотрите на постаревшую жену Адама Сэндлера (фото)

Ради брака с Адамом Сэндлером Жаклин Саманту Титоун (Джеки) отказалась от карьеры и решила все время посвятить семье и двум дочкам. Совсем недавно поклонники пары в один голос с таблоидами восхищались писаной красавицей. Но все изменилось.

До недавнего времени 48-летняя Джеки Сэндлер не выглядела на свои годы, по мнению многочисленных фанатов пары. Возлюбленная актера чуть не построила модельную карьеру, для чего у нее были все данные. Поэтому неудивительно, что она всегда прекрасно выглядела.

Но, когда поклонники увидели звездную чету на премьере фильма «Загадочное убийство 2», они были шокированы. Похудевшая супруга Сэндлера показалась им сильно постаревшей. Внимательные фанаты указали на следы возможной круговой подтяжки лица, из-за чего его нижняя часть выглядела крайне неестественной. В Сети беспокоятся и переживают, все ли в порядке со здоровьем Джеки Сэндлер.