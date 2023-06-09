Грустно до слез: бабушка советского кино успела сказать всего два слова, прежде чем умереть

На экране Татьяне Пельтцер доставались роли позитивных и жизнерадостных бабулек, которые всегда готовы были прийти на помощь героям, да и в жизни актриса была остроумной и вызывала восхищение своим оптимизмом. Но так было не всегда, ближе к закату своей жизни главная пенсионерка советского кино сильно изменилась.

После ряда громких скандалов в театре врачи диагностировали у пожилой Пельтцер манию преследования и положили ее в психиатрическую клинику. Однако коллеги по родному для Татьяны Ивановны «Ленкому» вытащили ее из государственного учреждения и нашли сиделку, которая ухаживала за звездой до конца ее дней.

Именно домработница Елена была рядом с актрисой в момент ее смерти. Женщина впоследствии не раз давала интервью, рассказывая об уходе из жизни звезды «Морозко».