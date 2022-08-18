Грубый исторический промах: как создатели «Великолепного века» оболгали Сулеймана

Сериал «Великолепный век» сразу же после премьеры обрел тысячи поклонников по всему миру. Фанаты с упоением наблюдали за любовной историей султана Сулеймана и его наложницы Роксоланы. Однако, как оказалось, для большей интриги сценаристы позволили себе весьма грубую ошибку, рассказывая об этом романе.

В сериале можно заметить неверность Сулеймана. Он проводит время с другими девушками гарема, даже когда очевидно, что он влюблен в Роксолану. В реальной жизни такого быть не могло. По данным Дзен-канала «Истории об истории », правитель не позволял себе подобного поведения и был верен только Хюррем Султан.

При этом доподлинно неизвестно, почему правитель вел именно такой образ жизни. Одни предполагают, что он был однолюбом и не мог изменить избраннице. Другие же уверены, что у султана просто не хватало времени, так как он должен был не только проводить время с любимой, но и заниматься политическими делами.