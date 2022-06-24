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Грозит серьезный срок: оскандалившуюся Успенскую настиг новый удар

24 июня 2022 15:05
Грозит серьезный срок: оскандалившуюся Успенскую настиг новый удар

Светлое будущее знаменитости под вопросом.

Любовь Успенская может оказаться в тюрьме на срок до пяти лет. Подробностями ситуации делится Telegram-канал Mash.

Несколько недель назад артистка оказалась в эпицентре скандала, когда напала на собаку своих соседей. По данным СМИ, певица избила рукояткой ошейника чужую собаку. Как оказалось, вспышки агрессии знаменитости видели гости пострадавших, дизайнер Анна Кауфман и трое ее маленьких детей. После произошедшего они решили проверить, все ли хорошо с наследниками, ставшими невольными свидетелями случившегося, и обнаружили неожиданные последствия.

Как оказалось, дети переживают посттравматическое расстройство. У них диагностированы нарушения памяти и внимания, учащенное сердцебиение и судороги. И теперь, чтобы избежать последствий этого в будущем, всем троим предстоит заниматься с психологом несколько месяцев.

По словам Александра Добровинского, представляющего интересы потерпевших, сейчас Успенской может грозить до пяти лет тюрьмы. Дело в том, что вся ситуация подходит под часть 2 статьи 245 уголовного кодекса, наказание в которой — штраф или лишение свободы. Сама Успенская пока никак не прокомментировала подобный ход развития дела.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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