«Грозились облить кислотой»: какое откровение едва не стоило Золотухину жизни

Валерий Золотухин за годы карьеры заработал репутацию одного из самых талантливых режиссеров и актеров в стране. Он принял участие во множестве фильмов и несколько лет был художественным руководителем Театра на Таганке. Однако мало кто из поклонников догадывается, что Золотухин мог лишиться жизни из-за своих собственных записей в дневнике.

Дело в том, что артист не отличался скрытностью. Он долгие годы записывал все, что думает о своих коллегах, а также все подробности отношений с актрисой Ириной Линдт, которая была его второй избранницей. Не побоялся он поделиться и интимными подробностями своего романа на стороне, хотя в то время был официально женат на скрипачке Тамаре Гусевой. И когда знаменитость опубликовал дневники, то столкнулся со шквалом критики и множеством угроз, ведь далеко не все оценили его честность.

«Меня и уничтожить грозились, и кислотой облить», — вспоминал Золотухин в одном из интервью.

В итоге артист выпустил несколько мемуаров, в которых каждый раз был предельно откровенен. Многие коллеги и друзья отвернулись от него после шокирующих деталей и перестали общаться.