Грета Гарбо из СССР: удивитесь, как выглядела эталонная советская женщина

В 1960-е имя Валентины Яшиной было на слуху у всего СССР. Блондинку с голубыми газами и стройной фигурой считали одной из лучших советских манекенщиц. Зарубежная пресса окрестила Валентину лицом эпохи и Гретой Гарбо из СССР. А модельеры отшивали по ее меркам платья и костюмы, называя эталонной женщиной. В нарядах, скроенных по фигуре Яшиной, блистала даже Валентина Терешкова.

Но карьера не обеспечила ей спокойную старость. Валентина попала в Дом моделей почти случайно, пытаясь найти оплачиваемую работу. По образованию она была актриса, но доходов от работы в театре оперетты не хватало. Тем более Яшиной нужно было обеспечивать маленького сына, ведь ее возлюбленный их бросил.

Счастье она обрела в браке с художником Николаем Малаховым. После того как он умер в начале 1990-х, Валентина стала богатой наследницей. Однако сын с внуком завладели всем ее имуществом и выжили женщину на старенькую дачу. В пожилом возрасте ей пришлось подрабатывать уборщицей. Умерла Яшина в одиночестве и нужде.