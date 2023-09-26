«Грешница»: Кравченко из «Сватов» раскрыла ужасную правду о ребенке от Леонова
Актриса до сих пор вымаливает прощение.
Татьяна Кравченко была замужем дважды и вырастила дочь Анну. Но у артистки мог быть еще один ребенок, правда, не от мужа, а от актера Андрея Леонова.
Звезда рассказала, что с коллегой по цеху у нее случился «симпатичный роман». Многодетный отец из «Папиных дочек» красиво ухаживал за возлюбленной, которая была старше на четыре года. Но до свадьбы у пары так и не дошло.
Против этих отношений была мать артиста. Она внушала Леонову, что у его пассии полно других мужчин, а тот и верил. Вскоре Кравченко узнала о своей беременности, но ребенка не оставила. Тогда знаменитости не нужна была семья, гораздо важнее для нее была карьера. Она сообщила о своем решении Андрею Евгеньевичу. Ситуацию он воспринял крайне болезненно, но поделать ничего не мог.
Лишь спустя годы актриса поняла, что натворила, и отправилась в церковь замаливать грехи.
«Грешница! Каюсь. Прости, Господи, меня», — призналась она в шоу «Судьба человека».