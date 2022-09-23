Гремучая смесь: эти знаки зодиака в паре могут быть опасны

Бонни и Клайд, Харли Квинн и Джокер, Серсея Ланнистер и Эурон Грейджой - все эти безбашенные парочки в ужасе разбежались бы, если б на их пути возникла одна из этих зодиакальных пар. А все потому, что их союз может привести к самым неожиданным последствиям. Астрологи портала ElleGirl назвали топ-4 самых взрывоопасных сочетаний знаков в гороскопе - сложно даже сказать, то ли им лучше держаться подальше друг от друга, то ли окружающим - от них двоих.

Овен + Овен

Овны сами по себе взрывоопасны, поэтому можно себе представить, что из себя представляют сразу двое представителей огненного знака. Хотя, если говорить начистоту, представить себе совершенно невозможно, потому что Овны максимально непредсказуемы и неуправляемы.

Сейчас они мило воркуют друг с другом, а через пять минут поссорятся из-за какой-нибудь ерунды, но так, что всем вокруг будет плохо.

Скорпион + Дева

Эти два знака сложно вообразить в тандеме, но уж если они сойдутся, мало никому не покажется. Мстительный и расчетливый Скорпион плюс педантичная и строгая Дева - равно союз двух самых сложных и токсичных знаков в зодиаке. Одно можно сказать с уверенностью - Дева и Скорпион способны устроить из своих отношений такое шоу, что следить за ним будет одновременно интересно и жутко.

В их паре царят такие итальянские страсти, о которых другие знаки могут только мечтать.

Близнецы + Водолей

Эти воздушные знаки во многом похожи - оба любят новизну, эксперименты и полную свободу творчества. Союз Близнецов и Водолея чреват самыми тяжелыми последствиями для всех окружающих - эти два знака уж точно найдут, чем удивить и даже эпатировать пресыщенную публику. Оба обладают сумасшедшей энергетикой - того и гляди вспыхнет жаркое и неуправляемое пламя.

Им интересно и легко вместе, но если поссорятся, плохо будет и им самим, и всем окружающим.

Стрелец + Лев

Как и Овен в квадрате, эти два огненных знака способны испепелить все вокруг своей неуемной энергией и жаждой острых ощущений. Для Льва и Стрельца не существует никаких правил - они придумывают их сами, и что по этому поводу думают окружающие, для них абсолютно неважно. В присутствии этих двоих нужно постоянно смотреть в оба, чтобы не оказаться в самом эпицентре затеянного ими урагана.