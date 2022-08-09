«Гражданка США»: где находится Успенская после скандала с избиением

Любовь Успенская не справилась с критикой публики после скандала с соседской собакой. Артистка решилась на отчаянный шаг.

Несколько недель назад певица оказалась в эпицентре конфликта с соседями, когда напала на их собаку. Артистка не смогла сдержать эмоций и избила питомца, который теперь вынужден перенести операцию, чтобы сохранить зрение. После этого, как оказалось, она решила уехать из России: сначала Успенская провела каникулы со своей дочерью в Турции, а после улетела на другой континент.

«Она — гражданка США. Покинула страну, и непонятно, вернется ли», — рассказывает правозащитник Александр Добровинский порталу Teleprogramma.pro.

При этом собеседник издания подчеркивает, что артистку все равно ждут судебные разбирательства, как только она вернется на родину. Заявление он и потерпевшая собираются подавать уже в августе, так как сейчас пострадавшая собака ждет операции, что затягивает процесс.