Грачевскому такое и не снилось: за что сегодня дети возненавидели «Ералаш»

Практически невозможно встретить человека, который не знал бы, что такое «Ералаш». На юмористическом киножурнале выросло не одно поколение, ведь выпускать его начали в 1974 году. С тех пор не только дети, но и взрослые с удовольствием смотрят новые и старые выпуски. При этом, оказывается, что журнал до сих пор выпускается и его легко можно найти в Интернете. Но тот ли это «Ералаш», который мы все любим и помним?

Фразы из любимого киножурнала давно уже стали крылатыми, а ситуации хоть и смешные, но актуальны и по сей день. Также легко на месте главного героя можно представить главного хулигана в классе или девочку-отличницу, что живет по соседству. Поэтому «Ералаш» не теряет своей популярности. И вполне естественным кажется желание режиссера продолжать съемки и радовать зрителей новыми выпусками. Вот только радовать почему-то на самом деле не получается.

Современные дети новый «Ералаш» совсем не оценили. Кто-то просто отказывается смотреть новые выпуски, а кто-то откровенно ненавидит происходящее на экране. К примеру, 10-летний племянник автора канала «Записки молодого отца» заявил, что сюжет предсказуем и из-за этого скучен, и смотреть он его отказывается. А значит, сценаристы, которые сейчас работают над знаменитым киножурналом, со своей работой попросту не справляются. Более того, дети нередко говорят о том, что старые выпуски времен Советского Союза и 90-х гораздо веселее и увлекательнее. Словом, создателям нового «Ералаша» еще есть над чем трудиться.