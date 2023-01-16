Говорухин сделал то, на что Запад не осмелится: чем уникальны «Десять негритят»

Детективные романы Агаты Кристи популярны и узнаваемы по всему миру. Крупные кинокомпании не оставляют ее произведения без внимания, и сегодня снято уже несколько десятков экранизаций этих запутанных историй. Даже советские режиссеры не обходили стороной сюжеты знаменитой англичанки.

Одной из самых удачных постановок стал фильм Станислава Говорухина «Десять негритят». Сюжет картины заключается в том, что главные герои собираются на почти необитаемом острове по приглашению загадочной супружеской пары. Один за другим персонажи умирают в стенах замка, а их смерти соответствуют детской считалке, которая постоянно встречается в их комнатах.

Советскую экранизацию можно считать единственной в своем роде, ведь режиссер не испугался и оставил оригинальное название, в то время как за границей даже Агату Кристи заставили переименовать собственный роман. Именно тогда появился заголовок «И никого не стало». Кроме того, в большинстве иностранных постановок фигурки десяти негритят стали называть «маленькими индейцами».