Говорухин назвал имя лучшей российской актрисы: после передумал, но в Голливуде не согласны

Еще в 2003 году на пробах в картину «Благословите женщину» Станислав Говорухин замер, едва увидев Светлану Ходченкову. Юная блондинка с пышными формами и длинной косой казалась ему абсолютным попаданием в образ героини. А когда актриса еще и успешно прошла кастинг, доказав свой талант, Говорухин больше не сомневался в выборе.

Премьера фильма сделала Ходченкову звездой. Постановщик же открыто называл ее лучшей российской актрисой. Однако затем в их отношениях наступил долгий период охлаждения. Говорухин был недоволен тем, что его подопечная сбросила больше 20 кг и стала похожа, как ему казалось, на всех остальных актрис. Еще больше его раздражало то, что Ходченкова соглашалась на роли в фильмах, которые он считал второсортными. Поэтому постановщик отказывался ее снимать.

А актриса просто надеялась выйти из образа «русской красавицы» и была готова к творческим экспериментам. Они привели ее в итоге в Голливуд, где Ходченкова исполнила роль в блокбастере «Росомаха». Только в 2015 году Говорухин простил свою любимцу и снял ее в картине «Конец прекрасной эпохи».