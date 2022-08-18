Готовы платить за просмотр «Голоса» с Гузеевой: правду о закулисье шоу слили в Сеть

Сумма гонорара за нахождение в студии больше не секрет.

Этой осенью стартует новый сезон шоу «Голос 60+». Вместо Дмитрия Нагиева любимый многими проект будет вести Лариса Гузеева. Наставниками же стали Елена Ваенга, Александр Малинин, Игорь Корнелюк и Валерий Сюткин.

В Сеть уже слили правду о закулисье шоу. Оказалось, что руководство проекта даже готово платить за просмотр «Голоса» с Гузеевой. Съемки выпусков программы уже стартовали, а потому в зал приглашают зрителей, которых ждет денежное вознаграждение.

Как пишет издание «Комсомольская правда », в массовку требуются зрители от 14 до 60 лет. Паспорт претендентов подлежит проверке, но ни московская прописка, ни российское гражданство не являются обязательным условием.

Гонорар за нахождение на съемочной площадке составляет 900 рублей. Также в качестве бонуса желающим воочию наблюдать за съемками проекта обещают возможность «поймать» в перерыве кого-то из наставников, чтобы взять автограф или сделать селфи.