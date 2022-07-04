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Готовил двойника Шатунова: оскандалившегося Разина разоблачили

4 июля 2022 18:25
Готовил двойника Шатунова: оскандалившегося Разина разоблачили

Продюсер собирался заменить экс-солиста группы «Ласковый май».

После скоропостижной смерти Юры Шатунова продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин опубликовал уже несколько постов в память о певце. Поклонники исполнителя считают, что таким образом он пытается отвлечь внимание от долгих судебных разбирательств, которые он вел с Шатуновым. Оскандалившийся Разин хотел запретить певцу исполнять хиты группы, заявляя о собственных правах на них. И, как оказалось, песни нужны были ему для нового проекта.

Готовил двойника Шатунова: оскандалившегося Разина разоблачили

Еще в 2018 году Разин начал заниматься продюсированием Иона Ионицэ. Молодой парень, родившийся в Молдове, копировал образ Шатунова. Разин даже устроил ему выступление на федеральном телевидении, где Ион спел «Белые розы».

По информации Telegram-канала журналистки Алены Жигаловой, Андрей выбрал Ионицэ на кастинге из двух тысяч кандидатов. «Двойник Шатунова» должен был с гастролями проехать по стране и исполнить роль в фильме «Ласковый май-2». Но планы не осуществились.

«Зрители отказались слушать песни в таком исполнении», — отметила Жигалова.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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