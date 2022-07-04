Готовил двойника Шатунова: оскандалившегося Разина разоблачили

После скоропостижной смерти Юры Шатунова продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин опубликовал уже несколько постов в память о певце. Поклонники исполнителя считают, что таким образом он пытается отвлечь внимание от долгих судебных разбирательств, которые он вел с Шатуновым. Оскандалившийся Разин хотел запретить певцу исполнять хиты группы, заявляя о собственных правах на них. И, как оказалось, песни нужны были ему для нового проекта.

Еще в 2018 году Разин начал заниматься продюсированием Иона Ионицэ. Молодой парень, родившийся в Молдове, копировал образ Шатунова. Разин даже устроил ему выступление на федеральном телевидении, где Ион спел «Белые розы».

По информации Telegram-канала журналистки Алены Жигаловой , Андрей выбрал Ионицэ на кастинге из двух тысяч кандидатов. «Двойник Шатунова» должен был с гастролями проехать по стране и исполнить роль в фильме «Ласковый май-2». Но планы не осуществились.