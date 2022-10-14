Готова войти в одну реку дважды: имя нового партнера Ханде Эрчел слили в Сеть

Поклонники уже заждались новостей о Ханде Эрчел. После выхода нашумевшего сериала «Постучись в мою дверь» актриса ушла в тень. Она рассталась со своим напарником по съемочной площадке Керемом Бюрсином и не появлялась в новых проектах.

Теперь же выяснилось, что фанатов ждет премьера с участием Эрчел. Турецкая светская обозревательница Бирсен Алтунташ заявила, что артистка получила роль в сериале «Незнакомец внутри», который, скорее всего, выйдет на экраны в следующем году. Появилась информация и о партнере знаменитости.

Как оказалось, она не прочь войти в одну реку дважды. Звезда вновь снимется вместе с Бураком Денизом, с которым работала над проектом «Любовь не понимает слов». Тогда их сотрудничество оказалось вполне успешным. Многие предполагали, что знаменитости и в реальной жизни питают симпатию друг к другу, так что теперь есть все основания говорить о том, что в скором времени эти слухи разгорятся с новой силой.