Готова отказаться от королевских благ: неожиданное решение Кейт Миддлтон предали огласке
Супруга принца Уильяма готова пойти на решительный шаг.
Кейт Миддлтон намерена отказаться от услуг няни для своих детей. Гувернантка Мария Борралло начала помогать герцогам Кембриджским сразу же после рождения их первого сына Джорджа, а после взяла на себя обязанности по воспитанию и остальных наследников. Однако теперь, по данным СМИ, супруга принца Уильяма собирается заниматься детьми преимущественно самостоятельно.
Как пишет The Telegraph, вероятнее всего, Борралло не переедет вместе с семейством в новый дом Беркшир. Якобы она будет лишь изредка навещать своих подопечных, однако полностью детьми займутся именно Кейт Миддлтон и принц Уильям.
Пока неизвестно, с чем именно связано настолько серьезное решение. Одни отмечают, что главная причина в экономии, а другие уверены, что члены королевской семьи решили быть ближе к простому народу. На переезд герцоги Кембриджские решились из-за Елизаветы II. Дело в том, что в ближайшее время она намерена обосноваться в Виндзоре, поэтому они, чтобы быть ближе к королеве, выбрали своим домом скромный коттедж Аделаида.