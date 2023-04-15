Готическая красавица: американскую дочь Александра Малинина не узнать (фото)

Кира Евдокимова хорошо известна зрителям скандальных ток-шоу. Она является дочерью известного певца Александра Малинина, но со своими отцом практические не общается. Музыкант уже давно отрекся от наследницы, а все попытки исполнителя наладить с ней доверительные отношения потерпели неудачу.

Девушка еще в детстве переехала в США вместе с мамой и отчимом. Там она окончила школу и поступила в колледж. Кира стала парикмахером и вела непубличный образ жизни. Однако детская обида на отца не исчезла, и дочь Малинина потребовала от певца компенсацию. Но артист лишь сильнее отдалился от наследницы.

Такие непростые отношения с одним из родителей отразились и на поведении молодой особы. Кажется, что она не может найти себя и постоянно экспериментирует. Девушка носит пирсинг и часто меняет цвет волос. А не так давно она перекрасилась в черный и стала похожа на готическую красавицу с чарующим взглядом.