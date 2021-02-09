«Гостей кормили старым свадебным тортом»: поступок Кейт Миддлтон удивил британцев

Герцоги угощали гостей одним тортом в течение семи лет. Он был восьмиярусным и с очень долгим сроком хранения.

Свадьба герцога и герцогини Кембриджских была грандиозным событием, при этом всем запомнился невероятный восьмиярусный фруктовый торт, который в тот день подали гостям.

Приготовлением роскошного десерта занималась кондитер Фиона Кэрнс, у которой ушло на это пять недель. Она покрыла торт кремом и глазурью, а также украсила его 900 нежными цветами из сахарной пасты.

Оказывается, торт предназначался не только для свадьбы. Как сообщает издание Hello!, герцоги сохранили два яруса торта и подали остатки членам королевской семьи на крестинах принца Джорджа в 2013 году. Через два года остатки этого же торта вновь подали на чаепитии в честь крещения принцессы Шарлотты. В 2018 году этот торт подали еще раз на крестинах принца Луи.

Выходит, Кейт и Уильям угощали гостей одним тортом в течение семи лет. Неизвестно, удалось ли к этому времени королевской семье доесть весь торт. Озадаченные новостью пользователи подозревают, что нет.

«Это и мило, и отвратительно одновременно», «А если у гостей проблемы с желудком?», «Гостей кормили старым свадебным тортом столько лет?», «Как такое возможно?» — пишут в обсуждениях озадаченные обитатели соцсетей.

По словам Фионы Кэрнс, десерт был приготовлен особым образом и приправлен французским коньяком, что сделало его пригодным к употреблению даже спустя много лет.