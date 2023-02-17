Горячее молодых: посмотрите, как выглядит 62-летняя Джулианна Мур

Первой ролью для Джулианны Мур стал сериал «Как вращается мир», а уже спустя несколько лет она блистала во второй части «Парка Юрского периода» и «Большом Лебовски». За годы карьеры артистка заработала признание критиков и любовь публики и до сих пор поражает зрителей своим талантом.

Так, только за 2021 год вышло шесть проектов с участием знаменитости, а в этом году зрители увидели артистку в драме «Аферисты», где она блистала в главной роли.

Мур со своей большой семьей живет в Нью-Йорке, а с поклонниками артистка общается в социальных сетях. Она регулярно делится снимками, в которых рассказывает и о личной жизни, и о творческих успехах. Фанаты же, которых на ее страницу подписано больше 2 млн человек, не упускают из виду ни одной записи Мур.

По мнению пользователей Сети, 62-летняя артистка отличается привлекательностью и красотой. Она, как уверены подписчики, выглядит значительно моложе своих коллег и с легкостью воплощает роли роковых красавиц, сводящих мужчин с ума.