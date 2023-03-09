Горько читать: этих красавиц-актрис очень рано забрала онкология

Никто из них не дожил до 40 лет.

Ежегодно в России от рака умирает 300 000 человек. Опасное заболевание не щадит никого, и знаменитости не исключение. Многие из актрис не дожили и до 40 лет.

Известная по сериалу «Глухарь» артистка Дарья Егорычева боролась с раком 7 лет. Ей удалили часть легких, после чего она не могла играть в театре. Но болезнь от коллег скрывала. Ей назначали лучевую, таргетную и химиотерапию, после которых у нее развились метастазы в костях. Умирала она очень тяжело.

Ирину Метлицкую знатоки кино помнят по «Расписанию на послезавтра», «Личному делу судьи Ивановой» и «Макарову», где она сыграла любовницу главного героя (Сергея Маковецкого). Диагноз «острый лейкоз» ей поставили в 1995-м. Муж пытался найти хороших специалистов за рубежом, но попытки не увенчались успехом. Отчаявшись, Метлицкая поехала к знахарке, где лечилась баней и голоданием. Экстремальная методика лишь ускорила трагическую развязку — артистка умерла через два года.

Мария Зубарева из «Возвращения Будулая» и «Мелочей жизни» скончалась, едва перешагнув 30-летний рубеж. Первую супругу Леонида Броневого — Валентину — коварная болезнь забрала, когда той только исполнилось 30 лет.

Звезда фильмов «Стиляги» и «Географ глобус пропил» Евгения Брик боролась с раком два года, но он оказался сильнее. Супруга Валерия Тодоровского ушла из жизни в феврале прошлого года в Лос-Анджелесе.