Горе для любой матери: Дана Борисова бьет тревогу из-за выходок дочери

Дана Борисова поделилась тревогами относительно своей 15-летней дочери Полины в интервью YouTube-каналу «СпецКорр ». Телеведущая переживает, что девочка-подросток копирует поведение своей матери.

Дело в том, что юная особа заявила, что не собирается заводить отношения. Полина не хочет ни с кем встречаться, считает, что ей не нужны мужчины, и никогда не собирается выходить замуж. Это шокирует звезду «Армейского магазина», которая, по собственному признанию, в 14 лет вовсю дружила с противоположным полом и даже целовалась с мальчишками по подъездам.

Также дочка телеведущей заявила родительнице, что придерживается идеологии чайлдфри. То есть Полина не планирует заводить собственных детей. Дана Борисова уверена, что вся проблема кроется в ней и в ее не самом лучшем примере. Девочка насмотрелась на мать, которая относилась к мужчинам исключительно потребительски, и решила жить так же, лишив себя радости иметь ребенка и быть любимой женой.

Однако есть вероятность, что Полина просто переживает подростковый бунт и еще изменит свое мнение.