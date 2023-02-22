Гордость многодетного отца: оголившаяся дочь Джуда Лоу произвела фурор (фото)

Любвеобильный красавчик Джуд Лоу нажил семерых детей от разных женщин. Сегодня его старшая дочь Айрис пытается достичь такой же славы, как и отец, правда, не в актерстве, а в модельном бизнесе.

Девушка родилась в браке Джуда Лоу и британской актрисы Сэди Фрост. Она известна по роли роковой Люси из фильма ужасов «Дракула Брэма Стокера». В их браке родилось трое детей, но в итоге супруги расстались из-за измен Джуда.

Крестной матерью Айрис стала сама Кейт Мосс. Глядя на дочь Лоу, очевидно влияние модели на ее стиль. Недавно 22-летняя Айрис появилась на публике в весьма откровенном наряде: на девушке была только юбка и кожаный бюстгальтер. Своим провокационным образом дочка Джуда произвела настоящий фурор.

Модельная карьера Айрис складывается вполне успешно. Она сотрудничала со многими мировыми брендами, а также Лоу стала рекламным лицом Burberry. После развода родителей Айрис сохранила хорошие отношения с отцом и часто выкладывает их совместные снимки. Также девушка проводит много времени с крестной Кейт Мосс, которая всячески помогает ей в карьере.