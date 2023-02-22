Гордость многодетного отца: оголившаяся дочь Джуда Лоу произвела фурор (фото)
Откровенный образ поразил публику.
Любвеобильный красавчик Джуд Лоу нажил семерых детей от разных женщин. Сегодня его старшая дочь Айрис пытается достичь такой же славы, как и отец, правда, не в актерстве, а в модельном бизнесе.
Девушка родилась в браке Джуда Лоу и британской актрисы Сэди Фрост. Она известна по роли роковой Люси из фильма ужасов «Дракула Брэма Стокера». В их браке родилось трое детей, но в итоге супруги расстались из-за измен Джуда.
Крестной матерью Айрис стала сама Кейт Мосс. Глядя на дочь Лоу, очевидно влияние модели на ее стиль. Недавно 22-летняя Айрис появилась на публике в весьма откровенном наряде: на девушке была только юбка и кожаный бюстгальтер. Своим провокационным образом дочка Джуда произвела настоящий фурор.
Модельная карьера Айрис складывается вполне успешно. Она сотрудничала со многими мировыми брендами, а также Лоу стала рекламным лицом Burberry. После развода родителей Айрис сохранила хорошие отношения с отцом и часто выкладывает их совместные снимки. Также девушка проводит много времени с крестной Кейт Мосс, которая всячески помогает ей в карьере.