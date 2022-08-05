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Гордон за бортом: «Мужское/Женское» на грани закрытия

5 августа 2022 17:50
Гордон за бортом: «Мужское/Женское» на грани закрытия

Будущее программы под угрозой.

Дана Борисова раскрыла судьбу шоу «Мужское/женское». Как уверена телеведущая, проект вряд ли вернется в эфир.

По словам знаменитости, не так давно она оказалась на съемках шоу «Сегодня вечером», где успела пообщаться со своими коллегами. Борисовой удалось узнать множество сплетен о судьбе популярных программ, которые могут больше никогда не выйти в эфир.

Как оказалось, шоу «Мужское/женское» входит в этот список. Якобы проект, впервые оказавшийся на экранах в 2014 году, теперь под угрозой закрытия. Пока неизвестна точная судьба шоу, однако Борисова не сомневается, что не встретит Гордона и Барановскую в эфире.

Пользователи сети не оставили без внимания неожиданные новости. Многие весьма позитивно отреагировали на потенциальное закрытие проекта, поскольку уверены, что программа давно изжила себя и перестала быть интересной зрителям.

«Волочкова должна вести. Только тогда рейтинг поднимется», «Нужно что-то новое», «Мужское/женское дай бог закроют. Ура», — пишут поклонники в Telegram-канале Борисовой.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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