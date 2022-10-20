Гордон выдал шокирующую правду о Барановской: хватило всего трех слов

На протяжении восьми последних лет Юлия Барановская работает вместе с Александром Гордоном на шоу «Мужское / Женское». Ведущие давно сработались, и зрители не представляют эфир с другими звездами. Однако, как оказалось, Гордон далеко не всегда был в восторге от своей соведущей.

По словам журналиста, с будущей коллегой он познакомился только во время первых прослушиваний. Он ничего не знал о Барановской, поэтому строил свои впечатления по первым минутам встречи. И ведущая не смогла зарекомендовать себя.

«Она произвела на меня скверное впечатление. Какая-то неопытная, неграмотная, злая. Я почти не ошибся», — признается Гордон в эфире шоу «Наедине со всеми ».

При этом герой программы не скрывает, что такие качества подходят для их совместного проекта. Барановская из-за своей эмоциональности всегда бурно реагирует на истории героев, что делает шоу популярным у зрителей.