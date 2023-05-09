Гордон набросился на женщину прямо в эфире шоу: Барановская чудом уцелела

Александр Гордон много лет ведет популярное шоу «Мужское/Женское» вместе с Юлией Барановской. Судя по всему, он устал от работы на телевидении, поэтому уже не может держать себя в руках.

Съемки очередного выпуска злободневной программы обернулись нешуточным скандалом. Героиней эфира стала 42-летняя женщина, у которой отобрали ребенка. В разговоре с Барановской она принялась дерзить и хамить, из-за чего экс-супруга Аршавина растерялась. А вот Гордон оказался не из робкого десятка.

Телеведущий, известный своими грубыми и провокационными высказываниями, набросился на женщину — да так, что и Барановская чудом уцелела.

«Если ты продолжишь хамить, ты вылетишь из студии!» — пригрозил Александр Гарриевич героине на глазах у изумленной публики.

Резкое заявление подействовало, поэтому вызывать сотрудников охраны все же не пришлось.