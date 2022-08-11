Гордон кусает локти: как сейчас выглядит бывшая жена скандального ведущего

Александр Гордон в середине 2010-х познакомился с Нозанин Абдулвасиевой, которая была на 30 лет младше него. В итоге в 2014 году пара сыграла свадьбу, а за время совместной жизни воспитала двух наследников, Александра и Федора. Нозанин регулярно выходила в свет вместе со своим супругом, однако после развода, спустя шесть лет отношений, начала вести более закрытый образ жизни.

Как оказалось, расставание с телеведущий пошло на пользу Нозанин. Судя по социальным сетям, она занята в индустрии кинематографа и заметно преобразилась за прошедшее время. Теперь экс-супруга Гордона может похвастаться стройной фигурой, а каждая ее фотосессия собирает сотни восторженных комментариев.

«Какая же вы красивая», — пишут пользователи сети.

Отметил, что ранее Гордон признался в алкоголизме. Как оказалось, он перестал контролировать свое пристрастие и со временем мог позволить себе находиться на съемках программ в состоянии алкогольного опьянения. В итоге телеведущий даже был вынужден обратиться за помощью к специалистам и пройти соответствующее лечение.