Голубкина решилась на большие перемены: уже пьет витамины для беременных

Марии Голубкиной недавно исполнилось 50 лет. Несмотря на возраст, артистка не боится перемен в жизни. Она набрала студентов, которых будет учить актерскому мастерству, активно ездит на гастроли и уже примеряет на себя новую роль. Недавно звезда поделилась еще одной новостью — она начала принимать витамины для беременных.

На шоу «Звезды сошлись» Голубкина рассказала, что очень внимательно следит за своим здоровьем. Она считает, что в препараты для будущих мам добавляют все самое лучшее, поэтому предпочитает принимать именно их. В отличие от обычных добавок, в которых все микроэлементы нужно пить отдельно, витаминные комплексы для беременных включают все необходимые составляющие. Марии сейчас нужно много сил: она играет в спектакле «Любовь и голуби» одну из главных ролей, обманутую жену Надежду Кузякину.

Эвелина Бледанс поспешила предупредить актрису об опасности подобных препаратов. Витамины для беременных рассчитаны на двоих, поэтому женщине, которая не находится в положении, они могут навредить. От слишком высокой дозировки может появиться аллергия.