Головная боль Литвиновой: этот сериал обожают в России, а актрисе он отвратителен
Кино получилось на любителя.
Романтическая драма «Граница. Таежный роман» вызывала слезы у многих домохозяек по всей России. И без того знаменитая Рената Литвинова проснулась настоящей звездой, но «в глубинке». Сейчас, разумеется, сложно представить, что такая именитая актриса может сниматься в проходной мыльной опере. Но вот в далеком прошлом такую «ошибку» она все-таки совершила.
Более того, сериал, который понравился огромному количеству зрителей, у самой Литвиновой вызывает настоящее отвращение. Роль Альбины Ворон артистка посчитала убогой и постыдной, поэтому не преминула об этом напомнить на вручении премии «Золотой орел».
«Как всегда, мне достался такой гной. Самое зыбкое поле — это телевидение. Спасибо вам большое, Никита Сергеевич. Среди кино там все более-менее понятно, а тут... столько шлачины», — резко высказалась актриса, имея в виду «Таежный роман».