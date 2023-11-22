Головная боль Литвиновой: этот сериал обожают в России, а актрисе он отвратителен

Романтическая драма «Граница. Таежный роман» вызывала слезы у многих домохозяек по всей России. И без того знаменитая Рената Литвинова проснулась настоящей звездой, но «в глубинке». Сейчас, разумеется, сложно представить, что такая именитая актриса может сниматься в проходной мыльной опере. Но вот в далеком прошлом такую «ошибку» она все-таки совершила.

Более того, сериал, который понравился огромному количеству зрителей, у самой Литвиновой вызывает настоящее отвращение. Роль Альбины Ворон артистка посчитала убогой и постыдной, поэтому не преминула об этом напомнить на вручении премии «Золотой орел».